محافظ قنا يعلن بدء أعمال رصف الطرق الرئيسية لقريتي حمرا دوم وأبو حزام

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء أعمال رصف الطرق الرئيسية لمدخل قريتي أبو حزام وحمرا دوم التابعتين لمركز نجع حمادي، بطول 7 كم، كما انه جاري العمل في إنشاء مكتب بريد بقرية أبو حزام، وذلك ضمن فاعليات «مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية»، والتى تهدف الى إحداث تنمية حقيقية بالقريتين، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القريتين.

وأضاف "الداودي"، أن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المحافظة، تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للحد من انتشار الخصومات الثأرية، وتغيير الموروث الفكري لدى الأهالي ونبذ العنف والتعصب من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مؤكدًا حرص المحافظة على تسخير كافة إمكانياتها، لإحداث تنمية حقيقية بالقريتين تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتوفير مناخ مناسب وفرص عمل حقيقية للشباب.

يذكر أن محافظ قنا قد دشن مبادرة تنموية لتطوير قريتي حمرا دوم وأبو حزام، التابعتين لمركز نجع حمادي، في يونيو الماضي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل علي ايجاد حلول فعالة لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال ادراج قريتي حمرا دوم وابو حزام ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



جانب من رصف الطريق (3)



جانب من رصف الطريق (1)