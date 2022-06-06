اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 06:05 م
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محافظ سوهاج يكرم 16 من الفائزين في مسابقة "الأم المثالية" و"الأب المثالى"

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:33 م
محافظ سوهاج يكرم 16 من الفائزين في مسابقة "الأم المثالية" و"الأب المثالى" المحافظ يكرم الامهات المثاليات
سوهاج – فريق المحافظات

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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتكريم 16 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية، والأب المثالي"، على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرتهم، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، وما تقدمه للمجتمع والوطن،

وفازت 13 أم مثالية من ضمن 31 أم متقدمة، كما فاز 3 آباء مثاليين من ضمن 8 متقدمين، حيث كرم المحافظ الأمهات والآباء المثاليين، ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم .

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (1)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (1)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (2)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (2)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (3)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (3)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (4)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (4)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (5)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (5)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (6)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (6)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (7)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (7)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (8)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (8)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (9)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (9)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (10)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (10)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (11)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (11)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (12)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (12)

 

المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (13)
المحافظ يكرم الأمهات المثاليات بالديوان والوحدات المحلية (13)

 


محافظ سوهاج

مسابقة الأم المثالية

الأب المثالي

ديوان عام المحافظة سوهاج

الوحدات المحلية بسوهاج


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