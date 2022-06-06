محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1000 مواطن بالعلالمة خلال قافلة مجانية

بنى سويف ــ هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف انتظام سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وتضمن التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي "السبت والأحد 4 و5 يونيو الجاري" بقرية العلالمة مركز بني سويف، مكونة من 7 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان ) وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1022 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، 50 حالة معمل دم، 44 حالة معمل طفيليات، 5 حالات الأشعة واستصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة دولة وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، و33 موجات فوق صوتية.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها 100 مواطن،عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل - تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ، سوء استخدام الأدوية ، الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 85 مواطناً.

من جهته، أشار وكيل الوزارة "د. محمد يوسف" إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.



اعمال قافلة طبية مجانية ببني سويف (4)



اعمال قافلة طبية مجانية ببني سويف (5)



اعمال قافلة طبية مجانية ببني سويف (6)



اعمال قافلة طبية مجانية ببني سويف (1)



اعمال قافلة طبية مجانية ببني سويف (2)