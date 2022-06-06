محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ملوي

المنيا – حسن عبد الغفار

أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم ، الاثنين جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ملوي، حيث أكد المحافظ حرص القيادة السياسية على وصول كافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عبدالحميد البركاوي وكيل وزارة الري ، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب وجهاز التعمير والجهات المعنية.

تابع ، محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

تابع المحافظ، خلال جولته أعمال إنشاء محطة المياه جنوب مدينة ملوي بطاقة 450 لتر/ث ، لخدمة أكثر من 800 ألف مواطن وبتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون جنيه، كما تابع المحافظ عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية قلندول ، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية وكذلك المجمع الزراعي .

كما التقى محافظ المنيا، بأهالي قرية قلندول، واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم ، موجها بالعمل على حلها ، كما شهد المحافظ خلال جولته، أعمال تسليم مديرية الري للأرض المخصصة لوحدة إسعاف سريع بنطاقة قرية الروضة .

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي بالتنسيق مع الري لرفع جميع التراكمات والمخلفات بترعة الديروطية ، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التي من هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة لتقديم جميع الإمكانيات المتاحة وتنفيذ كافة المشروعات التنموية.



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (1)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (1)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (2)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (2)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (3)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (3)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (4)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (4)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (5)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (6)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (7)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (8)