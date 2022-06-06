اليوم السابع
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محافظ المنوفية يوجه بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بسرس الليان والشهداء

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:45 ص
محافظ المنوفية يوجه بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بسرس الليان والشهداء جانب من الاعمال
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية، التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال الرصف بشارع عبده حمزة بطول 1100 م وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 وذلك بعد الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بكورنيش الشارع وكذا تركيب مقاعد للمواطنين.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بدء أعمال رصف شارع مسجد السلام بمدينة الشهداء بطول 200م، و الذي يربط بين شارع النصر، وامتداد شارع بور سعيد بمدخل الشهداء وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، تنفيذ مديرية الطرق والنقل . لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورد الشيء لأصله لتيسير الحركة المرورية  .

 

 

 

 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مركز الشهداء


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