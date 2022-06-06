محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الأزهر للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات

المنوفية - محمد فتحى

إستقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري والوفد المرافق لهم بمكتبه بالديوان العام ، تأتي هذه الزيارة علي هامش جولته التفقدية لجامعة الأزهر بشبين الكوم والاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بالمعاهد والكليات الأزهرية.

ورحب المحافظ بالحضور علي أرض المنوفية ، مشيداً بالدور البارز لمؤسسة الأزهر في نشر الفكر الوسطي والعلوم الدينية والطبيعية لخلق جيل واعي قادر علي المشاركة في تنمية الدولة المصرية ، موجهاً الشكر لقيادات جامعة الأزهر علي حسن تعاونهم مع المحافظة في تقديم خدمة تعليمية متميزة ومشاركتهم الفعالة في جهود التنمية التي توليها الدولة المصرية إهتماماً في ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

و توجه رئيس جامعة الأزهر بالشكر لمحافظ المنوفية علي حسن الإستقبال وتقديم الدعم اللازم لكليات جامعة الأزهر بالمحافظة ، مشيراً إلي أهمية البحث العلمي والاستشارات الأكاديمية المتنوعة في إيجاد حلول غير تقليدية لبعض المشكلات والتحديات التي تواجه جهود الدولة في تحقيق التنمية المنشودة ، وخلال اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية .

وعقب اللقاء قام محافظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له بزيارة لمقر جامعة المنوفية ، كان في استقبالهم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ونوابه ، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة المنوفية وجامعتي المنوفية والأزهر في عدد من المجالات التعليمية والدعوية ، وكذا مناقشة خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وعلى هامش الزيارة تفقدا محافظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر عدداً من لجان الإمتحانات بكلية أصول الدين والدعوة ، كلية الشريعة والقانون بشبين الكوم ، وذلك للإطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والتأكد من توفير المناخ الملائم للطلاب خلال أداء امتحاناتهم في جو يسوده الطمأنينة والراحة النفسية ، وخلال الجولة إفتتحا محافظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر قاعة مؤتمرات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب ومسجد رياض الجنة بكلية أصول الدين والدعوة ، كما قام رئيس جامعة الأزهر بمتابعة لجان إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في مادة الديناميكا بمعهد البنين النموذجي بشبين الكوم ، وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً علي صحة وسلامة الطلاب.