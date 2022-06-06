محافظ القليوبية يتفقد مشروعات تطوير 3 مناطق عشوائية بشبرا الخيمة وقليوب والخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب ضمن برنامج البنية التحتية بالمشاركة والممول من خلال منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي.

وبدأ الزيارة بمدينة قليوب وقد تفقد خلالها مستشفى الحميات ومستشفى الرمد، حيث تم مدهما بمجموعة من الأجهزة الطبية (5 رعاية - 35 سرير بالقسم الداخلي - 5 وحدات فوق سرير رعاية - 2 جهاز تنفس صناعي - 10 مولد أكسجين 10 لتر - 8 جهاز شفط 10 لتر - 2 عربة إنعاش - كابينة أمان للمزارع الميكروبيولوجية - جهاز ABG - حضانه أوتوماتيك - ميكرسكوب - جهاز CR للأشعة -7 أجهزة تكييف - 4 ثلاجات)، وذلك بالإضافة إلى تجهيز غرفة العناية علاوة على تطوير وتجهيز غرفة محطة الهواء مع تجهيز غرفة الأشعة وعمل منظومة للدفاع المدني وتركيب كشافات إنارة بالمستشفي لإنارتها ليلا وتحسين قدرات ومهارات الأطباء ومقدمي الخدمة الأساسية بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه.

كما تفقد الهجان، منطقة عزبة الغنامة والتي يتم توصيل الصرف الصحي لها مع رصف وتأهيل الطريق التبادلي بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.

بعدها توجه إلى مدينة شبرا الخيمة لتفقد مشروع تغطية الترعة البولاقية بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه، حيث من المقرر تأهيل الفراغ أعلى التغطية واستغلاله في أعمال تطوير حضري تعمل على توفير متنفس للمواطنين وتوفير فرص عمل.

واستكمل المحافظ، جولته بالتوجه لمدينة الخصوص والتي يتم إنشاء توسع بها لمدرسة الخصوص الابتدائية المشتركة مع إعادة تأهيل ورفع كفاءة المباني القديمة والسور المحيط بها لاستيعاب الكثافات الطلابية بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب ورصف وتأهيل شارع سيد حمادة بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.

وعقب عودته تفقد سير الأعمال النهائية لممشى النيل المرحلة الثانية بمدينة بنها، وقد وجه الهجان بسرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة موجها بمراعاة الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة، للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل مثل ما تم في المرحله الأولى والثانية.

وقد جاءت الزيارة بحضور اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب، واللواء فرج عبدالله رئيس مدينة الخصوص، واللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات والتطوير الحضري.



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (1)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (2)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (3)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (4)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (5)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (6)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (7)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (8)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (9)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (10)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (11)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (12)



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد المشروعات لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب (13)