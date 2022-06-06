محافظ الغربية يتفقد رصف مدخل قطور وكورنيش طنطا فى جولة صباحية.. صور

الغربية - محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال الرصف والتطوير الجارية في مركزي طنطا وقطور، حيث تابع المحافظ أعمال رصف مدخل مدينة قطور ناحية الطريق الدولي والذي تم رصفه بطول 1 كيلو مترا وبعرض 15 مترا ويعتبر أهم محورا مروريا سيربط مدخل المدينة بالشارع الرئيسي.



كما تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بحي ثان طنطا ـ حيث تابع أعمال رصف عدد من الشوارع المنبثقة من الكورنيش والمعروفة باسم مربع المماليك، حيث وجه المحافظ رئيس الحي بالتواصل مع إدارة المرور لإعادة التخطيط المروري لتلك الشوارع.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا، حيث تابع المحافظ وضع طبقة الأسفلت، موجهاً بسرعة نهو الأعمال قبل نهاية 30 يونيو الحالي واختتمت الجولة بتفقد أعمال رصف طريق طنطا السنطة الجديد والذي يتم رصف المراحل الأخيرة منه بطول 11 كم تمهيداً لافتتاحه قريباً.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.







جانب من الجولة



جانب من الجولة