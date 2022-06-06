محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدينة بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان المحطة بمدينة بلبيس والتي تشمل رفع كافة الإشغالات ونقل الأكشاك لأماكن أخرى بديلة وإنشاء حديقة ومتنزه وذلك بعد أن تم نقل الموقف القديم في الجهة المقابلة والإنتهاء من وضع التصميمات الهندسية اللازمة للتطوير لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المنطقة لتصبح مكاناً يليق بأبناء المدينة.



كما حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال رفع السفوحة وتراكمات القمامة ومخلفات معارض السيارات والخردة من علي جانبي الطريق الرئيسي " بلبيس / الزقازيق " ، والجارية بمعرفة وحدة التدخل البيئي السريع بالمحافظة بالتنسيق مع رئاسة المركز لتوسعة الطريق ولإعادة الشكل الجمالي والحضاري له تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.



كلف المحافظ الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنبيه على أصحاب معارض السيارات المتعدي أصحابها علي حرم الطريق بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم ورفع كافة الإشغالات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



شهدت جولة المحافظ بمدينة بلبيس متابعة أعمال الرصف الجارية لدوران أبو سمران ببلاط الإنترلوك، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال لإضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة.



اختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة بلبيس بتفقد أعمال الإنشاء الجارية بمجمع خدمات بلبيس والمُقام على مساحة 600 متر، والمُنفذ على 4 مراحل ضمن الخطة الإستثمارية للمركز للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

وإستجابة لأهالي منطقة كفر الربع والتي تبعد 500 متر عن مدينة بلبيس ، توجه محافظ الشرقية لزيارة المنطقة علي الطبيعة والتعرف على كافة إحتياجاتها للنهوض بمستوي الخدمات المقدمه لها ليصدر تعليماته لرئيس المركز بحصر كافة إحتياجات المنطقة من مياه شرب وصرف صحي لإدراجها ضمن مبادرة حياه كريمة والتي ستغير شكل الحياه إلى الأفضل.



جانب من التطوير (1)



جانب من التطوير (2)



جانب من التطوير (3)



جانب من التطوير (4)



