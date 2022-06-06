محافظ الدقهلية: البناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية

الدقهلية - مرام محمد

استمرت جهود الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم؛ حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، موضحا أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد "مختار"، على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

قال العميد محمد هجرس رئيس مركز ومدينة بني عبيد، إنه تم متابعة أعمال تنفيذ إزالة فوريه حتى سطح الأرض لبناء مخالف تم بناؤه بالطوب الأبيض البلوك بدون ترخيص متعديا على خط التنظيم بأحد الشوارع بالمدينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وقالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين، إنه تم متابعة أعمال إزالة فورية في المهد لتعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية دانجوى علي مساحة 100 متر مربع، كما تم متابعة الإزالة الفورية لتعدى بثلاجة السعديه من الداخل على مساحة 800 متر مربع

وتمت الإزالة بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



جانب من اعمال الازالة (2)



جانب من اعمال الازالة (3)