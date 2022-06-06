اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 71.22%،
وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسمياً وجارى رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم لتكون جاهزة لجميع الطلاب خلال اليوم، ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر .
كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات بالتهنئة مؤكدا انه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب والطالبات الذين تقدموا بعذر عن عدم دخول امتحانات الدور الاول للشهادة الاعدادية، وسيتم عقد هذا الامتحان عقب امتحانات الثانوية العامة .
محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.22%الإثنين، 06 يونيو 2022 01:11 م
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 71.22%،
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