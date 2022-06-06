محافظ أسيوط يتابع منظومة المتغيرات المكانية ويوجه بالتنسيق بين الجهات.. صور

أسيوط- هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، متابعة اليومية للتعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية وجهود التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل معها بعد إتمام جميع المعاينات المطلوبة لما لهذا الملف من أهمية قصوى وأولوية هامة موجهًا بالتنسيق المستمر مع كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تنفيذ الإزالات الفورية لكل التعديات والمخالفات التي يتم رصدها.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة فاطمة عبد الحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة بمكتبه بالديوان العام لمناقشة المتغيرات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.

تناول اللقاء آخر مستجدات رصد المتغيرات المكانية التي تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثة لكافة قطع الأراضي بالدولة من خلال تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلي ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد كافة التعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وكذلك الإنشاء الجديد.

وأكد محافظ أسيوط ، أن نظام المتغيرات المكانية يهدف إلى وقف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على المباني المخالفة بأنواعها والمحافظة على الرقعة الزراعية مشيرًا إلى أن جميع المخالفات التي تحدث يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عبر القمر الصناعي ويتم إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ووجه المحافظ ، بدفع العمل وتدريب وتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي صورة من أشكال صور التعدي وبشكل دقيق مما يساعد الجهاز التنفيذي على رصد تلك المخالفات لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى.

وأشار اللواء عصام سعد ، إلى ضرورة التنسيق المستمر بين مسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية للمرور الميداني على الأراضي الزراعية والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وظاهرة البناء العشوائي هو واجب وطني وحق للاجيال القادمة



جانب من لقاء محافظ أسيوط



لقاءه المحافظ بالمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية