محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه إدفو

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب الرئيسية بنطاق مدينة إدفو لتحقيق العوائد الإيجابية اللازمة من هذا المشروع الحيوى، وليكون ذلك واقع ملموس لدى المواطن الأسوانى مما يجسد إنجازات الدولة المصرية فى كافة قطاعات العمل العام.

أكد إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم إعتماد 30 مليون جنيه لتنفيذ هذا المشروع الذى وصلت نسبة الأعمال به إلى 50 % ، مع تدعيم مرشح مياه إدفو ورفع كفاءته إلى 30 ألف م3/يوم ، وذلك بنسبة تنفيذ 85 ٪.

وأوضح، بأنه جارى تغيير خطوط المياه الرئيسية بمواسير 12 بوصة و 8 بوصة ، مع تركيب 35 محبسا رئيسيا لأول مرة للسيطرة على فتح وغلق الخطوط الرئيسية وسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة ، وهو الذى سيلتزم قطع المياه عن جنوب المدينة بنظام يوم بعد يوم وذلك إعتباراً من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى.

وأشار إبراهيم سليمان إلى أنه بالتوازى مع ذلك، وبالتنسيق مع شركة غاز مصر تتواصل أعمال تركيب شبكة الغاز الطبيعى بمدينة إدفو حيث من المقرر أن ينتهى المشروع الشهر القادم بشكل نهائى، موضحا بأن ذلك سيتزامن بنهو مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية سواء التابعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" أو المشروعات الخاصة بإحلال وتجديد البنية التحتية تمهيداً لإدخال المدينة فى خطة الرصف بدءاً من يوليو القادم بتكلفة 40 مليون جنيه.



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