مجلس الأمن الأوكرانى: نسحب قواتنا من مناطق فى دونباس لإعادة تجميع الصفوف

كتب ـ أحمد عرفة

قال مجلس الأمن الأوكراني، إنه سيتم سحب قواتهم من مناطق في دونباس لإعادة تجميع الصفوف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مجلس الأمن الأوكراني: نحن نستعد لمقاومة روسيا لفترة طويلة، موضحا أنه من الصعب تحقيق انتصارات كبيرة على روسيا لكننا ندافع جيدا.

وتابع مجلس الأمن الأوكراني: الخسارة المؤقتة لأراضي البلاد ليست مأساة.

من جانبه، أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف أنه لا يعتبر انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من بعض المناطق في دونباس أو الخسارة المؤقتة للأراضي مأساة، ولكن خسارة دولة ستكون مأساة.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أنه من الصعب جدا بالنسبة لأوكرانيا تحقيق انتصارات في الصراع مع روسيا، لكن القوات مستعدة للمقاومة لفترة طويلة، موضحا أن روسيا لديها تفوق في المدفعية، ولهذا فإن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع الرد بشكل مناسب"على الإجراءات الروسية في المعركة.

ولفت سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إلى أن أوكرانيا يمكن أن تستمر في سحب قواتها من دونباس من أجل إعادة تجميع صفوفها وتلقي المساعدة العسكرية من الدول الغربية، موضحا أن أوكرانيا ستكون قادرة على استعادة السيطرة على الأراضي المفقودة.