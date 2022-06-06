اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 02:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى أول صوم الرسل هذا العام؟

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:00 ص
متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى أول صوم الرسل هذا العام؟ الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر صوم الرسل أول صوم في الكنيسة، حيث صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، ويبدأ يوم 21 يونيو.

 

ويبدأ صوم الرسل بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة، وتتراوح مدته من 8 إلى 42 يوماً بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد الفصح)، ومع ذلك، في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التي تتبع التقويم اليوليانى المنقح، يمكن أن يصل الصوم إلى 29 يوماً، أو قد لا يحدث على الإطلاق في بعض السنوات.  

 

ويأتى أول صوم الرسل هذا العام يوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022 والذى يوافق 6 بؤونة عام 1738.

 

ويرجع صوم الرسل إلى صعود السيد المسيح إلى السماء، حيث بدأ رُسل الديانة المسيحية آنذاك خدمتهم بالصوم، اقتداء بالمسيح الذى بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًا على الجبل.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكاتدرائيه المرقسيه


الموضوعات المتعلقة

متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود هذا العام؟

الثلاثاء، 17 مايو 2022 02:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل البابا أثناسيوس الرسولى

الأحد، 15 مايو 2022 12:01 م

تعرف على مهام لجنة الإيمان والتعليم فى المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية

الأحد، 15 مايو 2022 04:00 ص

الكنيسه الأرثوذكسية تثمن دور القوات المسلحة فى ضبط أعداء الوطن

الأربعاء، 11 مايو 2022 11:20 م

تعرف على مهام عمل لجان المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 11 مايو 2022 04:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تتوسع فى أعداد المصلين بعد عيد القيامة.. وكنيسة مارمرقس بأسوان تنظم قداسات على مدار اليوم لاستيعاب الأعداد فى عيد الصعود والعنصرة.. وهذه أبرز طقوس قداس فترة الخماسين

الثلاثاء، 10 مايو 2022 08:00 ص

تعرف على تاريخ وأهداف مركز لوجوس الباباوى فى الكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين، 09 مايو 2022 07:00 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة