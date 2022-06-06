مباشر من القليوبية.. اعرف إزاى تختار أفضل اللحوم للأضحية.. لايف وصور

القليوبية إبراهيم سالم

قدم تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من سوق الماشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أكبر أسواق المحافظة والدلتا، ويقصده المئات من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك الذى ينتظره الجميع للتضحية وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين.

وقال الحاج على أبو نصر أكبر تاجر جمال، وهو من منطقة عرب أبو ذكرى التابعة لمحافظة المنوفية، والذى عشق تربية الجمال، ليسير على درب أباه وجده، الذى أكد أنه عشق تربية الجمال منذ صغره حيث ورثها عن والده الذى ورثها عن جده، مشيرا إلى أن تربية الجمال تختلف كثيرا عن تربية غيرها من الماشية سواء الأبقار أو الجاموس، خاصة وأن الجمل يعشق النظافة عن غيره من الماشية، قائلا "تربية الجمال أنظف من تربية الأبقار والجاموس، الجمل نزيه وبيعشق النظافة عن غيره من الأبقار والجاموس وأى نوع تانى".

وأضاف الحاج "على"، أن لحم الجمال لا يحمل المرض كغيره من الماشية الأخرى، كما أن حركة البيع والشراء تشهد رواجا عن باقى أنواع الماشية، كما أن تربيته أيضا غير مكلفة كباقى أنواع الماشية، مشيرا إلى أنه يشارك بالسوق كل أسبوع "الحمد لله ربنا بيراضى الكل، وكل اثنين بشارك في سوق بنها، وكذلك سوق الزقازيق بالشرقية وسوق قويسنا بالمنوفية".

وأضاف: لحم الجمال أحلى وأطعم من لحوم الماشية الأخرى "أبقار وجاموس"، موضحا أن أبرز وأعلى أصناف اللحوم من الجمال هي "المغربى والرشيدى والبلدى والسودانى"، مشيرا إلى أن الجمال الواردة من الخارج يقوم بتربيتها لمدة عام على الأقل حتى تغير مرعى خاصة بها، كما أنه يشارك في السوق بـ 25 جملا أسبوعيا، وفى حالة رواج السوق يبيع منها 10 جمال.

وتابع الحاج على أبو نصر، أن بعض المواطنين الذين يحرصون على التضحية في عيد الفطر المبارك يفضلون لحوم الجمال على لحوم الماشية، قائلا "فيه ناس بتيجى مخصوص لشراء الجمال لذبحها وتقديم لحومها في الأضاحى، والفرق ما بين الجمل البلدى والسودانى حوالى 2000 جنيه لنفس الوزن في الجمال ودا لصالح الجمل البلدى، لأن لحمته أنضف، ويباع بسعر أغلى على الميزان".

الجمال المتواجدة بالسوق



الجمال المعروضة بالسوق



الجمال بالسوق