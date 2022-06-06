مبادرة لتعليم الأطفال الكتابة الهيروغليفية في كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، إطلاق مبادرة لتعليم الأطفال حروف وكلمات اللغة الهيروغليفية، والوعي الأثري، تبنتها إحدى فتيات كفر الشيخ، لتوعية الأطفال بتاريخ مصر عبر العصور، وخاصة العصر الفرعوني.





وعبر الأطفال عن سعادتهم لتمكنهم من كتابة أسمائهم باللغة الهيروغليفية، وكتابة الحروف، وتكوين كلمات وكتابتها بهذه اللغة القديمة، كما تعلموا الكثير عن تاريخ مصر الفرعوني.



قالت هالة مصطفى، تهدف المبادرة إلى مستقبل مشرق من خلال تعليم الأجيال القادمة اللغة المصرية القديمة ونشر الوعي الأثري من خلال تبسيط المعلومات الأثرية والتاريخية في كافة العصور من خلال الزيارات والفعاليات المقدمة من المبادرة، وجاءت الفكرة من إيمانها بالسعي والنهوض بمجتمعنا ليكون لديها وعي كافي في فهم حضارتنا العظيمة".









