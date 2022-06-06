مباحثات نمساوية سلوفينية حول العلاقات الثنائية وتداعيات الحرب في أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

بحث وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج اليوم الإثنين مع نظيرته السلوفينية تانيا فاجون في ليوبليانا دعم علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بين النمسا وسلوفينيا.

وأشار شالينبرج - في تصريحات له اليوم الإثنين- أن المباحثات تطرقت أيضا إلى تطورات العدوان الروسي على أوكرانيا، وعواقبه على الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الوحدة الأوروبية في مواجهة هذه الحرب الخطيرة والتي لها تداعيات واسعة خاصة في مجال الطاقة.

ولفت شالينبرج إلى أنه بحث أيضا مع نظيرته السلوفينية سبل دعم وتسهيل مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وتنشيط المفاوضات مرة أخرى بعد فترة من الجمود بسبب أزمات جائحة كورونا والهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن هذه أول محادثات بين الوزيرين بعد تولى الوزيرة السلوفينية مهام حقيبة وزارة الخارجية مؤخرا.