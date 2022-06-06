ما هى أسباب تصلب وتيبس المفاصل فى الصباح؟

كتب - حسام الشقويرى

من السهل إلقاء اللوم على الشيخوخة، أو الفراش القديم، أو قلة الراحة أثناء الليل عندما تستيقظ وأنت تشعر بالتيبس والألم، و صحيح أن هذه الأشياء يمكن أن تجعلك تشعر بالتيبس في الصباح، ولكن إذا حدث ذلك كثيرًا، فقد يكون علامة على وجود حالة طبية، حسبما نشر موقع mayoclinic

والتيبس الصباحي هو أحد أعراض عدة أنواع من التهاب المفاصل، بما في ذلك هشاشة العظام، وهو النوع الشائع الذي يصاب به كثير من الناس مع تقدمهم في السن.. إنها أيضًا علامة تحذير للأنواع الالتهابية من التهاب المفاصل مثل:

وليس من المستغرب أن الشيخوخة وهشاشة العظام يسببان تصلب الصباح، و يتسبب التقدم في السن في جفاف الغضروف الذي يعمل بمثابة الوسادة للمفاصل. وتنتج مفاصلك كمية أقل من السائل الزليلي الذي يضيف الترطيب، مما يجعلك تشعر بالتيبس والتقرح لأن مفاصلك تتصلب مثل الجيلاتين عندما تكون غير نشطة لعدة ساعات.

وعندما يكون لديك التهاب المفاصل الروماتويدي فإن الالتهاب هو ما يؤدي إلى تصلب الصباح، ويتمثل الاختلاف الأكبر بين التيبس الصباحي لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل والمصابين بالتهاب المفاصل الالتهابي في المدة التي يستغرقها ذلك. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من هشاشة العظام ، غالبًا ما يستمر التصلب بضع دقائق فقط ويخف بمجرد أن تبدأ في الحركة. إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل ، فقد يستغرق الأمر ساعة أو أكثر لتختفي.

والتيبس الصباحي هو أكثر أعراض التهاب الفقار اللاصق شيوعًا ، والذي يؤثر بشكل أساسي على العمود الفقري والوركين والركبتين. مع AS ، غالبًا ما يكون لديك تصلب في أسفل الظهر والرقبة.

وتشمل الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تسبب التيبس الصباحي ما يلي:



-مرض الغدة الدرقية

-نقص فيتامين D

-فيبروميالجيا

-بدانة

إذا استيقظت وتشعر بتصلب شديد وألم لأكثر من 3 أيام متتالية ، فحدد موعدًا مع طبيبك.

وقد يقوم طبيبك بفحص مفاصلك ، أو إجراء فحص الدم ، أو اختبار سائل المفصل للتحقق من وجود التهاب . ستساعد النتائج في تحديد سبب التيبس الصباحي وتساعد طبيبك على معرفة كيفية علاجك، وإذا كان السبب هو التهاب المفاصل ، فمن المحتمل أن يصف طبيبك دواءً مضادًا للالتهابات. ثبت أن فئة من الأدوية تسمى الأدوية البيولوجية تقلل من تصلب الصباح وتقليل الألم والتورم والإرهاق .

مهما كان سبب تيبسك الصباحي ، فقد يقترح طبيبك أيضًا:

تمارين منخفضة التأثير مثل اليوجا أو التاي تشي

تغييرات نمط الحياة الصحي مثل فقدان الوزن أو تقليل التوتر

علاج بدني

لا أحد يريد أن يبدأ اليوم بشعور متصلب ومؤلم. يمكن أن يساعدك اكتشاف سبب تيبسك ووضع خطة علاجية على الاستيقاظ جاهزًا لبدء اليوم.