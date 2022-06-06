ماذا سيحدث في حال سحب الثقة من رئيس وزراء بريطانيا؟.. جارديان تجيب‏

بدأت لجنة 1922 فى المملكة المتحدة جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد أن اكتمل النصاب القانوني بتقديم 54 نائبا من المحافظين خطابات سحب الثقة، وفقا لصحيفة الجارديان.
سيتقرر مصير جونسون عبر اقتراع سرى بسيط لأعضاء البرلمان، وبموجب القواعد، للبقاء في المنصب، يجب أن يفوز بنسبة 50% على الأقل، بالإضافة إلى دعم صوت واحد من الحزب البرلماني، وهذا يعادل 180 صوتًا لجونسون.
وقال إعلان رئيس اللجنة إنه سيتم فرز الأصوات فور إغلاق الاقتراع، مع الإعلان "في وقت يتم إخطاره"، وإصدار الترتيبات الخاصة بذلك في وقت لاحق يوم الاثنين.
على الأرجح، كما حدث مع التحدي الذي واجهته تيريزا ماي في عام 2018، سيجتمع النواب والصحفيين في نفس غرفة اللجنة، ويعلن أن الحزب البرلماني يثق أو لا يثق برئيس الوزراء.
ماذا يحدث إذا خسر جونسون؟
إذا حصل جونسون على أقل من 180 صوتا، فسيختار الحزب زعيم جديد، وبالتالي رئيسًا جديدًا للوزراء، من الناحية الدستورية، تتطلب المملكة المتحدة رئيس وزراء في المنصب في جميع الأوقات، مما يعني أنه من المتوقع أن يستمر جونسون في منصبه حتى يتم اختيار خليفة له.
واذا فاز جونسون؟
وبموجب قواعد الحزب، فإن الزعيم الذي يفوز بالتصويت على الثقة في مأمن من مثل هذا التحدي لمدة 12 شهرًا، ومع ذلك، يمكن تغيير القواعد بسهولة، حيث سيعتمد الرقم الذي سيحصل عليه جونسون من الداعمين على العديد من العوامل، لكن الانتصار بثلثي دعم الأعضاء أو أقل سيجعل احتمالاته غامضة للغاية.
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