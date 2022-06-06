اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 06:55 م
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ماذا سيحدث في حال سحب الثقة من رئيس وزراء بريطانيا؟.. جارديان تجيب‏

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:55 م
ماذا سيحدث في حال سحب الثقة من رئيس وزراء بريطانيا؟.. جارديان تجيب‏ رئيس الوزراء البريطاني ‏بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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بدأت لجنة 1922 فى المملكة المتحدة جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني ‏بوريس جونسون، بعد أن اكتمل النصاب القانوني بتقديم 54 نائبا من المحافظين خطابات سحب ‏الثقة، وفقا لصحيفة الجارديان.‏
 
سيتقرر مصير جونسون عبر اقتراع سرى بسيط لأعضاء البرلمان، وبموجب القواعد، للبقاء في المنصب‏، يجب أن يفوز بنسبة 50% على الأقل، بالإضافة إلى دعم صوت واحد من الحزب البرلماني، وهذا ‏يعادل 180 صوتًا لجونسون.‏
 
وقال إعلان رئيس اللجنة إنه سيتم فرز الأصوات فور إغلاق الاقتراع، مع الإعلان "في وقت يتم إخطاره"، وإصدار الترتيبات الخاصة بذلك في وقت لاحق يوم الاثنين.‏
 
على الأرجح، كما حدث مع التحدي الذي واجهته تيريزا ماي في عام 2018، سيجتمع النواب ‏والصحفيين في نفس غرفة اللجنة، ويعلن أن الحزب البرلماني يثق أو لا يثق برئيس الوزراء.‏
 
ماذا يحدث إذا خسر جونسون؟
 
إذا حصل جونسون على أقل من 180 صوتا، فسيختار الحزب زعيم جديد، وبالتالي رئيسًا جديدًا ‏للوزراء، من الناحية الدستورية، تتطلب المملكة المتحدة رئيس وزراء في المنصب في جميع الأوقات، ‏مما يعني أنه من المتوقع أن يستمر جونسون في منصبه حتى يتم اختيار خليفة له. ‏
 
واذا فاز جونسون؟
 
وبموجب قواعد الحزب، فإن الزعيم الذي يفوز بالتصويت على الثقة في مأمن من مثل هذا التحدي ‏لمدة 12 شهرًا، ومع ذلك، يمكن تغيير القواعد بسهولة، حيث سيعتمد الرقم الذي سيحصل عليه ‏جونسون من الداعمين على العديد من العوامل، لكن الانتصار بثلثي دعم الأعضاء أو أقل سيجعل ‏احتمالاته غامضة للغاية.‏
 
 
 

المملكة المتحدة

بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

المحافظين

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جونسون


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