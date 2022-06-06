اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 05:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

ماذا تعرف عن "مرىء باريت "؟.. وكيف يمكن علاجه؟

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:00 م
ماذا تعرف عن "مرىء باريت "؟.. وكيف يمكن علاجه؟ حرقة المعدة
كتب - حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

داء الجزر المعدى المريئي هو شعور حرقة الفؤاد (حرقة المعدة) بصورة متكررة تعيق روتين الحياة، وربما يتطلَّب الجزر المعدي المريئي وصفة دوائية، وفي حالات مؤقتة يحتاج إلى معالجة جراحية أو إجراءات أخرى، ويتسبب الجزرالمعدي المريئي في خطر تدمير المرىء أو تغيرات محتملة التسرطن في المرىء يطلق عليها مرىء باريت، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

وحرقة الفؤاد (حرقة المعدة) هي ألم حارق في صدرك، خلف عظمة الصدر مباشرةً. غالبًا ما يكون الألم أسوأ بعد الأكل أو في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء، وتُعد حرقة المعدة العرضية شائعة ولا تستدعي القلق. و يمكن لمعظم الناس علاج الانزعاج من حرقة في المعدة من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية دون وصفة طبية، وقد تكون حرقة الفؤاد (حرقة المعدة) الأكثر شيوعًا أو التي تتداخل مع روتينك اليومي من أعراض حالة أكثر خطورة تتطلب رعاية طبية.

حدد موعدا مع الطبيب في الحالات التالية:

حدوث حرقة المعدة أكثر من مرتين في الأسبوع

استمرار الأعراض رغم استخدام الأدوية المصروفة دون وصفات طبية

تعاني من صعوبة في البلع

لديك غثيان وقيء مستمران

تفقد الوزن بسبب ضعف الشهية أو صعوبة في تناول الطعام

 

الاسباب

تحدث حرقة الفؤاد (حرقة المعدة) عندما يرتجع حمض المعدة إلى الأنبوب الذي ينقل الطعام من فمك إلى معدتك (المريء)، وعندما تبتلع عادة، ترتخي مجموعة من العضلات المحيطة بأسفل المريء للسماح بدخول الطعام والسوائل إلى معدتك، ثم تعود العضلة للشد مرة أخرى.

 

وإذا ارتخت أو ضعفت المصرة المريئية السفلية بالمريء بشكل غير طبيعي، يمكن أن يرتجع حمض المعدة إلى المريء (الارتجاع الحمضي) ويسبب حرقة فم المعدة. قد يكون الارتجاع الحمضي أسوأ عندما تنحني أو تستلقي.

عوامل الخطر

يُمكن لأطعمة ومشروبات معينة أن تَتسبب في الإصابة بالحرقة لدى البعض، ومن ضمنها:

الأغذية كثيرة التوابل

البصل

منتجات الحمضيات

منتجات الطماطم، مثل الكاتشاب

الأطعمة الدهنية أو المقلية

النعناع

الشوكولاتة

المشروبات الكحولية والغازية، القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين

الوجبات الكبيرة أو الدهنية

زيادة الوزن أو الحمل أيضًا من شأنه أن يَزيد من خطورة الإصابة بالحرقة.


المشروبات الكحولية

المرىء

الكافيين

حرقة المعدة


الموضوعات المتعلقة

لتجنب الغازات وحرقة المعدة.. ابعد عن البصل فى سحور رمضان

الأحد، 24 أبريل 2022 02:00 ص

النظام الغذائي لارتجاع الحمض: 3 أنواع من الأطعمة تمنع حرقة المعدة

السبت، 04 ديسمبر 2021 12:00 ص

هل يمكن لعقار حرقة المعدة أن يساعد في تقليل شدة كورونا؟.. دراسة تجيب

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:00 م

فوائد اللبن الرائب خلال فترة الحمل.. يحمي من ارتفاع ضغط الدم وحرقة المعدة

الخميس، 15 يوليه 2021 04:00 ص

6 فوائد للعرقسوس أقدم علاج عشبى.. أبرزها علاج حرقة المعدة والسعال

الأحد، 02 مايو 2021 01:00 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة