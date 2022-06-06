لو ناوى تضحى فى العيد اعرف إزاى تختار..نصائح من أكبر سوق مواشى ببنها (فيديو)

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من سوق المواشى بمدينة بنها، والذي يعد ضمن أكبر أسواق المواشى بمحافظات الدلتا، وقبل أيام قلائل من حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك مع المعلم منصور أبو أحمد أحد مربي وتجار الأغنام من محافظة المنوفية، حيث استعرض خلاله مواصفات الأضاحى من الخراف والماعز، وكذلك الأسعار، حتى لا يتعرض المواطنون للنصب خلال عملية الشراء.

وقال منصور أبو أحمد، إن سعر الخروف الذي يمكن التضحية به خلال عيد الأضحى المبارك يبدأ من 4000 جنيه، وحتى 7.5 ألف جنيه للخروف الواحد، مشيرا إلى أن العلفة الخاصة بالخروف في هذه الفترة مكونة من "الذرة الصفراء، والعيش، والفول، والردة، وكيسين ملح"، حيث يتم عمل تقليبة من تلك المواصفات وتقديم 2 كيلو منها خلال اليوم للخروف، وعندما يصل عمر الخروف 6 أشهر يصل وزنه حوالى 50 كيلو جراما.

وأضاف، أن هناك خروفا أكبر منه يتم شراؤه للذبح على الفور والتضحية به، يصل عمره أيضا 6 أشهر، مشيرا إلى أن مميزات هذه الخراف في هذا العمر تستخدم لحومها في مصنعات اللحوم وتكون ذات طعم عالٍ من الجودة، حيث يصنع منها "الكفتة والكباب والبرجر وغيرها"، مشيرا إلى أن هناك أنواعا للخراف منها البلدى، وهو على رأس الأنواع والرحمانى والعسافى والبحرواى والعرباوى.

وتابع، أنه لعدم تعرضك للغش خلال شراء الأضاحى من الخراف خلال الفترة المقبلة من الأسواق عليك اصطحاب كمية من العلف أو الذرة وتقديمها للخروف عند الشراء، فإن تقدم لها الخروف وأكل منها فقم بشرائه، أما إذا لم يأكل أو يشرب فلا تشتريه، قائلا "هناك بعض التجار بيغشوا الخراف قبل بيعها بالسوق من خلال حقنها بحقن تتسبب في نفخ جسد الخروف ليظهر بشكل يخدع الجميع، وهناك آخرين يطعم ويسقى الخروف بشكل مبالغ فيه قبل يوم من نزوله لبيعه بالسوق".



الخراف بالسوق



الخراف والماعز