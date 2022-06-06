لجنة اقتحام الكونجرس: يتم كشف مزيد من المفاجآت عن أحداث 6 يناير الخميس المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

قال النائب أدم شيف، عضو لجنة مجلس النواب التي تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس، إن هناك مزيد من الأمور التي لم يتم الكشف عنها فى الأحداث التى أدت على الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكى، وقال إن سردا شاملا سيتم تقديمه بالتفصيل لأول مرة عندما تعقد اللجنة أولى جلستها العلنية هذا الأسبوع.

وأضاف شيف، فى تصريحات لقناة CBS الأمريكية، أن الأمريكيين قد شاهدوا بالفعل مجموعة من "القنابل" التي أسفرت عنها تحقيقات اللجنة، لكنه قال إنه سيكون هناك مزيد من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها يوم الخميس، بما فى ذلك سرد للأحداث التي أدلت إلى اقتحام الكونجرس.

وتابع شيف، أن هدفهم هو تقديم السرد لما حدث فى هذا البلد، وكيف اقتربوا إلى خسارة ديمقراطيتنا، وما أدى على العنف. وتابع قائلا أعتقد أن الأمريكيين يعرفون الكثير بالفعل، وقد شاهدوا العديد من "القنابل" وهناك الكثير الذى لم يروه بعد. لكن ربما الأكثر أهمية هو أن الرأى العام لم يرى كيف يتم نسجها معا، وكيف أدى بعضها على بعض.

وبعد ما يقرب من عام على تشكيل اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكى للتحقيق فى الهجوم على مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021، يستعد المشرعون لنقل قضيتهم إلى العلن.

ويطلق رئيس اللجنة بينى تومسون ونائبته ليز تشينى مجموعة من الجلسات المتلفزة يوم الخميس المقبل، والتى ستشمل مزيجا من الشهادات الحية والمقابلات المسجلة مع شخصيات من بينهم أفراد أسرة الرئيس السابق دونالد ترامب، ولقطات فيديو لم تعرض من قبل.