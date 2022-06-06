لافروف يصف قرار دول الناتو بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها لصربيا بأنه "غير معقول"

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الغرب يتخلى عن مبادئه ولا يعترف بحرية وسيادة شركائه وحقهم في الاختيار".



وأضاف: "لن يزعزع أحد علاقات روسيا وصربيا، واقترحنا على وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش زيارة موسكو".. معربا في الوقت نفسه عن أمله في ألا تتعرض الطائرة الخاصة بسيلاكوفيتش إلى العقاب "المخيب والمذري" ذاته من قبل الدول الأوروبية.



وشدد على أن هناك من لا يرغب في إقامة محادثات بين روسيا وصربيا والتأكيد على مواقف روسيا سواء تجاه صربيا والبوسنة والهرسك، مبينا أن حلف الناتو يريد تحويل البلقان إلى بلقان مغلق وليس مفتوحا.



وأشار إلى أن الناتو يحتاج إلى دول مثل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية لتوسيع موطئ القدم المناهض لروسيا في أوروبا.