اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 02:21 م
أكرم القصاص
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لافروف يصف قرار دول الناتو بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها لصربيا بأنه "غير معقول"

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:18 م
لافروف يصف قرار دول الناتو بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها لصربيا بأنه "غير معقول" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ.ش.أ

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وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قرار عدد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها إلى صربيا بأنه "غير معقول".
 

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الغرب يتخلى عن مبادئه ولا يعترف بحرية وسيادة شركائه وحقهم في الاختيار".


وأضاف: "لن يزعزع أحد علاقات روسيا وصربيا، واقترحنا على وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش زيارة موسكو".. معربا في الوقت نفسه عن أمله في ألا تتعرض الطائرة الخاصة بسيلاكوفيتش إلى العقاب "المخيب والمذري" ذاته من قبل الدول الأوروبية. 


وشدد على أن هناك من لا يرغب في إقامة محادثات بين روسيا وصربيا والتأكيد على مواقف روسيا سواء تجاه صربيا والبوسنة والهرسك، مبينا أن حلف الناتو يريد تحويل البلقان إلى بلقان مغلق وليس مفتوحا.


وأشار إلى أن الناتو يحتاج إلى دول مثل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية لتوسيع موطئ القدم المناهض لروسيا في أوروبا.

 


سيرجي لافروف

روسيا

صربيا

الناتو

الدول الأوروبية


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