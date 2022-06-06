لافروف: بوتين أكد أن مساحة الحرب قد تتوسع لتناسب حجم الأسلحة المرسلة لأوكرانيا

كتب محمد عبد العظيم

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسى، أن الرئيس بوتين أكد أن مساحة الحرب قد تتوسع لتناسب حجم الأسلحة المرسلة لأوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضاف وزير الخارجية الروسى، أن نهج أوروبا يؤكد صحة قرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وكان الوزير الروسى، أكد أن الغرب يريد أن يحكم العالم من خلال مبادئه الخاصة، مشددا على أن علاقات بلاده مع صربيا لن يدمرها أحد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "العلاقات الروسية ـ الصربية لن تتأثر بعد إلغاء زيارتي إلى بلجراد"، متابعا: "نأمل عدم إغلاق الأجواء الأوروبية أمام طائرة وزير خارجية صربيا عند زيارته لروسيا".