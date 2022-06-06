اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لافروف: أوكرانيا ترفض محادثات السلام مع روسيا بتعليمات من الغرب

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:02 م
لافروف: أوكرانيا ترفض محادثات السلام مع روسيا بتعليمات من الغرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا ترفض عقد محادثات سلام مع روسيا بناء على تعليمات من دول الغرب.
وأوضح لافروف - خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "أوكرانيا لا ترغب في التفاوض، رفضت ذلك بالفعل، ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنها تفعل ذلك بناء على تعليمات من قيادة العالم الغربي".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أوكرانيا قدمت أكثر الاقتراحات واقعية حتى الآن يوم 29 مارس الماضي عندما التقت وفود روسيا وأوكرانيا في اسطنبول.
وتابع: "لكن بعدها تراجع الجانب الأوكراني، من نفسه أو بناء على أوامر من واشنطن أو لندن أو بروكسل"، مضيفا أن كييف تطالب حاليا "ببعض التخيلات" فيما يخص الحاجة للعودة إلى الوضع كما كان قبل 24 فبراير الماضي.
وشدد لافروف على أن روسيا مستعدة للعمل بصدق على أساس الاقتراحات التي يقدمها نظرائنا الأوكرانيين. مسودة الاتفاقية المبنية على تلك الاقتراحات مازالت على طاولة الأوكرانيين بدون أي إجراء لنحو ستة أسابيع الآن.
وفي السياق، أعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية - حسب ما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" أن حوالي 506 مواطنين أوكرانيين وصلوا إلى بيلاروسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عبر دول الاتحاد الأوروبي، بينهم 390 أوكرانيا وصلوا عبر بولندا و100 عبر ليتوانيا و16 عبر لاتفيا.


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