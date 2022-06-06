لاتفيا تحظر بث كل القنوات التلفزيونية الروسية

وكالات الأنباء

فرضت لاتفيا حظرا على بث جميع القنوات التلفزيونية الروسية، وسيدخل قرار حجب حوالى 80 قناة تلفزيونية روسية حيز التنفيذ اعتبارا من 9 يونيو، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وصرح المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني، حسبما نقلت وكالة LETA، بأن القرار تم اتخاذه على أساس قاعدة قانونية تنص على أن وسائل الإعلام التى "تهدد سلامة أراضي دولة أخرى واستقلالها" لا يجوز لها العمل في لاتفيا.

وأضاف المجلس أن الحظر سيبقى سارى المفعول حتى انتهاء العملية العسكرية الخاصة، التى تنفذها روسيا فى أوكرانيا.

وكانت لاتفيا بين الدول التى فرضت حظرا على عدد من القنوات الناطقة باللغة الروسية في الأيام الأولى بعد انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا.