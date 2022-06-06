لأول مرة منذ 50 سنة.. وصول النور المقدس من القدس لمحافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها شعلة النور المقدس، من كنيسة القيامة والسيدة العذراء وبيت لحم بالقدس، وسط أجواء من السعادة العارمة بين لفيف من أقباط بورسعيد.

ويعتبر وصول النور المقدس من القدس إلى جمهورية مصر العربية، قد عاد مرة أخرى بعد انقطاع دام لمدة 50 عاما، كما وصل النور إلى محافظة بورسعيد ليستقر وهو حدث فريد لأول مرة تشهده المحافظة.

وننشر صورة ضوئية من الوثيقة الرسمية الصادرة من الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى إلى مطرانية بورسعيد تفيد بنقل النور المقدس من كنيسة القيامة بالقدس إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد.

وكان قد وصل الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار القاهرة أول أمس حيث أن المطران كان فى رحلة رعوية بأمريكا، واستلم خلالها النور المقدس.

وكان فى استقبال مطران بورسعيد وهو مصطحبا معه " النور المقدس " لفيف من كهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد والشمامسة ورجال الدين المسيحى، والمكرسات.

ومن جانبه قال القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامى باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأنه تم نقل النور المقدس إلى كنيسة الأنبا بيشوى بالمحافظة الكائنة بميدان المنشية، وبمجرد وصول شعلة النور المقدس لكنيسة الأنبا بيشوى امتلأت الكنيسة بالأفراح.



إستقبال الأنبا تادرس



استقبال النور المقدس



الاحتفالات في الكنيسة