كيف يجرى التصويت على سحب الثقة من جونسون اليوم؟.. "الجارديان" تكشف التفاصيل

كتبت ـ ريم عبد الحميد

يجرى نواب حزب المحافظين فى البرلمان البريطاني تصويتا على سحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد أن أعلن جراهام برادى، رئيس لجنة 1922، التي تضم نواب المحافظين بمجلس العموم، أن عدد النواب من حزب المحافظين الذين قدموا خطابات لسحب الثقة من جونسون قد وصل إلى النصاب القانوني بـ 54 خطابا.

وتوضح صحيفة الجارديان البريطانية، أن القواعد تنص على ضرورة أن يقدم 15% من النواب المحافظين خطابا بسحب الثقة إلى السير جراهام برادى رئيس لجنة 1922، من أجل إجراء اقتراع.

ولا يتطلب أن يكشف النواب عن هويته، على الرغم من أن بعضهم سيختار الكشف عن هويته فى ظل الضغوط التي يواجهونها من ناخبيهم أو لتشجيع الآخرين للقيام بالأمر نفسه.

ولإجراء تصويت الثقة، يجب أن يقدم 54 نائبا خطابا بالثقة، ويمكن أن يقوموا بإيداع الخطابات بشكل شخصى إلى مكتب برادى، أو يطلبوا من زميل لهم تقديم الخطاب نيابة عنهم او يقوم بإرساله بشكل مباشر بالبريد الإلكترونى.

والشخص الوحيد الذى يعلم عدد الخطابات التي تم تقديمها هو برادى نفسه. وفى ظل استياء كبير بين النواب المحافظين، أثيرت شائعات لثنى النواب عن تقديم خطابات سحب الثقة.

وهناك صندوق اقتراع مخزن بأمان فى مكتب أحد الأعضاء التنفيذيين للجنة 1922، وسيتم اللجوء إليه عن إجراء توصيت سحب الثقة. وعلى الأرجح يتم وضعه فى نفس الغرفة التي يجتمع فيها النواب كل أسبوع فى اجتماعات اللجنة فى الطابق الأول من قصر ويسمنستر، وفى قلب ممر طويل مطل على نهر التايمز.

وعلى مدار اليوم، يستطيع كل النواب المحافظين التصويت فى اقتراع سرى، ويحظر التقطا الصور داخل غرفة اللجنة.

ويتم إعلان النتيجة على الأرجح عن طريق السير براى، كما فعل فى عام 2018، ويجمع النواب والصحفيين فى نفس غرفة اللجنة البرلمانية، حيث جرت عملية التصويت. وسيعلن أن النواب صوتوا أو لم يصوتوا على سحب الثقة، وسيكشف أرقام التصويت فى كلا الاتجاهين.