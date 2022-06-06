كيف تساعد اختبارات سيتوكروم على اختيار الأدوية المناسبة لحالتك المرضية؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن تزيد اختبارات تحديد النمط الوراثي، مثل اختبارات السيتوكروم P450، سرعة تحديد الأدوية التي يترجح أكثر أن يعالجها الجسم بشكل أفضل، وفي الحالات المثالية، يمكن أن تؤدي المعالجة الأفضل إلى آثار جانبية أقل وتحسين الفاعلية، ويتم استخدام اختبارات السيتوكروم فقط عند عدم نجاح العلاج الأولي لمضادات الاكتئاب حسبما نشر موقع Mayo Clinic

ويستخدم الأطباء اختبارات تحديد النمط الوراثي في مجالات أخرى من الطب على سبيل المثال، يمكن أن يساعد اختبار سيتوكروم على تحديد ما إذا كانت أدوية معينة للسرطان، مثل تاموكسيفين لعلاج سرطان الثدي، يترجح أن تكون أكثر فاعلية أم لا، كما يمكن أن يساعد اختبار سيتوكروم على تحديد الجرعة المناسبة من الوارافين المسيل للدم لتقليل مخاطر حدوث الآثار الضارة.

اختبار الدواء-العامل الوراثي — المعروف أيضًا بعلم الصيدلة الوراثي أو علم الوراثة الدوائي — هو دراسة كيفية تأثير العوامل الوراثية على استجابة جسمك تجاه الأدوية. تبحث الاختبارات عن تغيرات أو تنوعات في هذه العوامل الوراثية، والتي تحدد ما إذا كان يمكن لدواء ما أن يكون علاجًا فعالاً لك، أو إذا كنت عرضة للإصابة بآثار جانبية جراء دواء معين.

ويتضمن إنزيم السيتوكروم P450 إنزيم CYP2D6 الذي يعالج العديد من مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للذهان. من خلال فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق من اختلافات وراثية مُحددة، يمكن أن توفر اختبارات CYP450 معلومات حول ما قد تكون عليه استجابة جسمك تجاه مُضاد اكتئاب معين. كما يمكن لاختبارات CYP450 تحديد التنوعات في إنزيمات أخرى مثل إنزيم CYP2C19.

تصبح اختبارات سيتوكروم واختبارات وراثية أخرى (اختبارات النمط الوراثي) أكثر شيوعًا، حيث يحاول الأطباء فهم السبب في أن مضادات الاكتئاب تساعد بعض الناس في حين لا تساعد البعض الآخر، في حين أن استخدام هذه الاختبارات قد يكون في ازدياد، فهناك قيود عليها.