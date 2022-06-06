كشف ملابسات الاستيلاء على 5 ملايين جنيه من سيارة تابعة لشركة تبغ بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات الاستيلاء على مبلغ 5 ملايين و504 آلاف جنيه، من سيارة تابعة لإحدى شركات التبغ، أثناء سيرها بالقليوبية وضبط المتهمين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، من مسئول بإحدى شركات التبغ، بأنه حال استقلاله وعدد من موظفي الشركة (أوتوبيس) قيادة سائق بذات الشركة، على طريق (شبرا / بنها الحر) بدائرة مركز شرطة طوخ، قادمين من فرع الشركة بدائرة مركز شرطة قليوب فـى طريقهم لمقر الشركة بمحافظة المنوفية، فوجئوا بسيارة ملاكى تقوم باستيقاف الأوتوبيس وترجل منها (3) مجهولين (يحمل أحدهم سلاح نارى والآخرين أسلحة بيضاء) وقاموا بتهديدهم واستولوا على مبلغ (5 مليون و504 ألف جنيه) خاصين بالشركة من داخل الأوتوبيس ولاذوا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية"، وثلاثة منهم موظفين بالشركة.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم على سرقة أموال الشركة حال نقل الأموال من فرعها بدائرة مركز شرطة قليوب إلى مقر الشركة بمحافظة المنوفية ، وفـى سبيل ذلك قام مرتكبى الواقعة بإستئجار سيارة (قادها أحدهم) وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وضُبط بحوزة أحدهم (بندقية خرطوش وأخر سلاح أبيض) .. وأرشدوا عن ( 4 مليون و 682 ألف و790 جنيه) والسلاح والسيارة المستخدمين فى الواقعة ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.