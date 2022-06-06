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كريستيان برجر: الاتحاد الأوروبى ملتزم بالعمل مع مصر في ملفي الهجرة والأمن

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:10 م
كريستيان برجر: الاتحاد الأوروبى ملتزم بالعمل مع مصر في ملفي الهجرة والأمن سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة
كتبت: هناء أبو العز

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قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد ملتزم بالعمل مع مصر، كشريك رئيسي في التعامل مع الهجرة والأمن والتحديات الإنسانية التي تؤثر على كل من أوروبا وشمال إفريقيا.
 
وأشار بيرجر في كلمته عن مكافحة الهجرة والاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الإسبانية، خلال إطلاق مركز الهجرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن المركز يزيد من قدرات نظام العدالة الجنائية لمكافحة الاتجار بالبشر والحد من تأثيره على المجتمع، ويمثل ثمرة التعاون الممتاز لفريق أوروبا مع شركائنا المصريين والسفارة الإسبانية.
 
ولفت بيرجر إلى أن هذا المركز الجديد للهجرة، هو شراكة مفتوحة وشاملة ومتعددة التخصصات تعتمد على الحكومة المصرية والجهات المانحة والخبراء والممارسين والمجتمع المدني لخلق معرفة يستخدمها  صانعي السياسات، كما سيولد قائمة من الخيارات السياسية، تستند إلى الأدلة التحليلية، وتقييم السياسات، وجمع البيانات، ومراقبة الجودة. 
 
 وتطلع برجر إلى مزيد من التعاون مع وزارة الخارجية والجامعة  الأمريكية وغيرها من المؤسسات والجامعات المصرية".
 
 

الاتحاد الاوروبى

التحديات الانسانية

الهجرة

الجامعة الامريكية

اليوم السابع بلس


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