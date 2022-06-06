كدمة فى الرأس وخبطة فى شنطة السيارة.. تفاصيل حادث إسماعيل يوسف فى أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

فتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيق فى واقعة إصابة إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، في حادث تصادم أمام أحد المولات الشهيرة بأكتوبر.

وتسلمت جهات التحقيق تقرير طبى حول حالة "يوسف" وتبين من خلاله إصابته بكدمة فى الرأس، وحالته الصحية مستقرة، فيما كشف التقرير الفنى لفحص السيارات المتضررة، أن سيارة لاعب الزمالك السابق ماركة "مرسيدس" بها تطبيق فى الشنطة، فيما يوجد خبطة فى الكابوت فى سيارة الطالب الذى اصدطم بسيارته ماركة "جيب شروكى".

تعرض إسماعيل يوسف نجم الزمالك الأسبق، لحادث سير حسبما أعلن الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2"، حيث كان من المفترض أن يظهر معه ضيفا فى الحلقة.

وطمأن الإعلامى إبراهيم فايق محبى "تيجانا" على حالته الصحية، مؤكدا أنه تعرض لبعض الكدمات، وسيتواصل معه خلال الساعات القادمة للاطمئنان على حالته أكثر فى المستشفى التى يقيم بها.