قتل والده وأشقائه الـ4.. تكثيف أمنى لضبط مرتكب مذبحة دشنا بقنا

قنا صابر سعيد

تكثف الأجهزة الأمنية بقنا، من جهودها لضبط المتهم ، بقتل والده وأشقائه الـ4 وإصابة والدته في مذبحة أبو مناع غرب في دشنا، شمالي قنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات بينهم، وجاري ضبطه.

وكان عامل وأبنائه الأربعة لقوا مصرعهم، وأصيبت زوجته، بطلقات نارية، بقرية أبو مناع غرب في دشنا ، شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات ، بقيام جمال.ع.ا، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته مما أدى إلى وفاة كلا من والده، وأشقائه أحمد ووحيدة ونجاة، وإصابة والدته، بطلق ناري بالساقين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابة إلى المستشفى، وجاري معاينة الجثث.