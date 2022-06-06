قانون الأحوال المدنية..الحضانة 15 عاما للولد و البنت ونفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج

كتب أحمد حسني

يتساءل البعض من المواطنين، عن قانون الأحوال المدنية، وأبرز المعلومات عن القانون التى تهم جميع المواطنين، واليوم السابع يشرح فى النقاط التالية أبرز 4 معلومات عن قانون الأحوال المدنية.

ـ سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ونفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج، أما نفقة الولد فحتى يستطيع العمل.

ـ لا يحق للحاضنة أن تجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة، كما يسقط عنها الحق في أجر الرضاعة، بعد بلوغ الصغير عامين.

ـ يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة، أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

ـ بعد بلوغ الصغير سن الحضانة، يخير في الاقامة مع الأم أو الأب، وفي حالة وقع الاختيار على الأم، يكون بلا أجر حضانة.