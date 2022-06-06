فوز طالبين من تعليم قنا بأول الجمهورية في مسابقة مناهضة التدخين والمخدرات

قنا صابر سعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، عن فوز الطالب أحمد محمد أحمد القاضي والطالب عمر محمد سيد محمد، بمدرسة الشهيد مصطفي عباس للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة جماعة مناهضة التدخين والمخدرات للمرحلة الإعدادية، تحت شعار "الأنشطة التربوية وسيلة تربوية لبناء الشخصية المصرية"

قال الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن الطلاب قد مثلوا المديرية تمثيلا متميزا في المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة للعام الدراسي 2021- 20222 م.

وأكد عثمان، على دور الأنشطة التربوية في إثراء وعي الطلاب وتحفيزهم نحو الارتباط بالقضايا المجتمعية والتعبير عنها، مضيفاً أن التربية الاجتماعية تؤثر بشكل إيجابي فى نفوس الطلبة وتحفزهم على التفوق وحب المدرسة وتنمي مواهبهم.

وأشار وكيل الوزارة، أن النجاح والإنجاز وتحمل المسئولية يعتبر مواكبة التطور، متمنياً التوفيق للجميع وحثهم على الاستمرار والمحافظة على التميز وإنجاز العمل تلبية لنداء الوطن، وتقدم بالتهنئة والشكر للطلبة لفوزهم بالمركز الأول فى المسابقة، كما تقدم بالشكر لتوجيه عام التربية الأجتماعية والمشرفين على مجهوداتهم مع الطلاب.