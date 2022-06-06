فحص الأجسام المضادة للنواة يكشف عن أمراض الذئبة والروماتويدى

كتب – حسام الشقويرى

يكشف فحص الأجسام المضادة للنواة ANA عن مهاجمة جهاز المناعة لأنسجة الجسم بشكل خطأ — بمعنى آخر، رد فعل مناعي ذاتي، لكن بعض الأشخاص تكون لديهم نتائج فحص ANA إيجابية حتى إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة، ومن المرجح أن يطلب طبيبك إجراء فحص ANA عند الاشتباه في أحد أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو تصلب الجلد، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

وتحظى العديد من الأمراض الروماتيزمية بعلامات وأعراض متشابهة — مثل الألم في المفاصل والتعب والحمى. بينما لا يمكن أن يؤكد فحص الأجسام المضادة للنواة (ANA) تشخيصًا محددًا، فإنه يمكن أن يستبعد بعض الأمراض، وإذا كان فحص الأجسام المضادة للنواة إيجابيًا، فإنه يمكن اختبار الدم لفحص وجود أجسام مضادة للنواة محددة،

وبعضها يخص أمراضًا محددة مثل

الالتهاب المفصلي اليفعي مجهول السبب

البهاق

الذئبة

ويتطلب فحص الأجسام المضادة للنواة (ANA) عينة من الدم. وإذا كانت العينة تُستخدَم فقط لهذا الفحص، يمكن تناول الطعام والشراب كالعادة قبل الفحص. وإذا كانت عينة الدم تستخدَم لفحوصات إضافية، فقد يحتاج المريض للصوم لفترة ما قبل الفحص. ويقوم الطبيب بإصدار التعليمات للمريض، كما يوجد بعض العقاقير التي تؤثر على دقة الفحص، ولذلك ينبغي إحضار قائمة بالأدوية التي تتناولها لتقديمها للطبيب.

النتائج

ويعد وجود الأجسام المضادة للنواة نتيجة إيجابية للفحص، ولكن لا تعني النتيجة الإيجابية أن الشخص مريض. فالكثير من الأفراد غير المرضى، لديهم نتائج إيجابية للأجسام المضادة للنواة، لا سيما النساء فوق عمر 65 عامًا، كما تقترن بعض الأمراض المعدية والسرطانات بنمو الأجسام المضادة للنواة، مثلما يحدث مع بعض العقاقير المعينة.

وإذا ظن الطبيب أن الشخص لديه مرض مناعي ذاتي، فقد يطلب إجراء عدد من الفحوصات. وتُعد نتيجة فحص الأجسام المضادة للنواة معلومة واحدة يمكن أن يستخدمها الطبيب لتساعده على تحديد سبب العلامات والأعراض.