عمليات أزهر كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات ولم نتلق شكاوى فى امتحانات الثانوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، إن غرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية الخاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لم ترصد أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب والطالبات، في اليوم الثالث من أداء الطلاب الامتحانات، في مادة الديناميكا.

وأضاف شهاوي، أنه تفقد الامتحانات بمجمعي لجان إدارة الرياض التعليمية الأزهرية للبنين والفتيات، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان، موجهاً بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كافة سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

وأكد شهاوي،" اليوم السابع"، أنه حرص مناقشة الطلاب حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، مشدداً على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل داخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، موجهاً بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.