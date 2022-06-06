عرض مسرحي للأطفال للحفاظ على البيئة وبرامج للتوعية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد المسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ، عرض مسرحي لجمعية أصدقاء الطبيعة عن الحفاظ على البيئة وإدارة المخلفات بالتنسيق بين إدارة دسوق التعليمية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، تحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماض، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمود زهران، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، وسامح داود، مدير الإدارة التعليمية بدسوق، وصفوت سليمان، استشاري إدارة المخلفات الصلبة.

وتناول الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أنشطة البرنامج فى المحافظة وخاصة فى مجال التوعية، مقدماً الشكر لكل الجهات الداعمة من المحافظة وخارجها فى تنفيذ حملات التوعية.

وبدأ العروض بفيلم تسجيلي عن أنشطة البرنامج الوطني بمحافظة كفر الشيخ ، تبعه العرض المسرحي عن الحفاظ على البيئة وإدارة المخلفات بطريقة سليمة وكيفية الاستفادة منها، وعرضت الطالبة منال وليد الطحان نبذة عن إنشاء وتاريخ قناة السويس منذ البداية وحتى الآن، واختتم العرض بتسليم شهادات حضور الدورات التدريبية لمنسوبي المراكز والمدن، لتسليمها للمتدربين الذين حضروا البرنامج التدريبي الذى تم تنفيذه بواسطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ خلال العام الماضي.



الحضور اثناء الاحتفالية



الحضور في العروض المسرحية



الحضور في المسرح المدرسي



الدكتور محمد إسماعيل الإستشارى التنفيذى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة



جانب من الاستقبال



جانب من المسرحية