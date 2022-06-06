عالم إسلامي من بوركينا فاسو مشيدا بالرئيس السيسى: يرعى الإسلام والمسلمين

كتب أيمن رمضان

أشاد الشيخ محمد الأول، عالم إسلامي من بوركينا فاسو ، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزارة الأوقاف في نشر الدين الإسلامي الوسطى السمح، موضحاً أنه جاء لمصر ضمن وفد من علماء الدين تلقوا دعوة من وزارة الأوقاف من أجل زيارة القاهرة، معرباً عن سعادته تجاه الحفاوة الشديدة وكرم الاستقبال الذى حظى بها ووفد بلاده، وتابع: "الرئيس السيسى حفظ الله وأيده يرعى الإسلام والمسلمين".

وأضاف "محمد الأول"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، عبر قناة "dmc"، أنه درس العلوم الشرعية بالإضافة إلى علوم الإنسانية، وتخرج حتى أصبح مدرس قرآن كريم وحديث، وتابع: "المذهب السائد لدينا فى بوركينا فاسو هو المذهب المالكى".

من جانبه قال عبد الغفار سنكرا، إمام وخطيب بدولة بوركينا فاسو، الذى شارك في الحوار، إن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة الفرنسية، وهم يتحدثون اللغة العربية واللغات المحلية مثل المورى، وتابع: "كلمة بوركينا فاسو تنقسم لقسمين الأول "بوركينا" وهى تعنى الشرفاء، والثانية هي "فاسو" وتعنى الوطن، وعليه فاسم الدولة يعنى شرفاء الوطن".