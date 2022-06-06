اليوم السابع
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عادل العدوى: مؤتمر أفريقيا استعرض تدريب الأفارقة وإمدادهم باللقاحات والأدوية

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:15 م
عادل العدوى: مؤتمر أفريقيا استعرض تدريب الأفارقة وإمدادهم باللقاحات والأدوية دكتور عادل العدوى وزير الصحة الاسبق
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، رئيس المؤتمر الدولي Africa Health Excon، عن أن المؤتمر يعتبر أكبر مؤتمر طبي وعلمى متعدد الجوانب بجانب معرض طبي على مساحة كبيرة، موضحًا أنه من أكبر المؤتمرات الطبية حيث إن أعداد الذين سجلوا لحضور المعرض والمؤتمر بلغ 30 ألف شخص، حيث شارك بالمؤتمر عدد كبير من أوروبا وأمريكا والدول الأفريقية.

وأضاف أن مصر أصبحت نموذج يدرس على مستوى العالم واستطعنا في فترة وجيزة علاج مرضى فيروس سي، وكان الرئيس السيسي يتابع بنفسه هذه الإنجاز العظيم، موضحًا أن جميع شركات الدواء العالمية شاركت بالمؤتمر وثبت أن المنتج المصري موجود بنفس الجودة بنفس جودة الشركات العالمية، مؤكدًا أنه أكبر تجمع طبي يضم 27 قاعة، وناقشنا كل الأمراض وشارك البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، وشارك كل الوزراء الحاليين والسابقين بالمؤتمر.

وأوضح أن تم مناقشة الصحة العامة، وفيروسي سى، وبى، وزيادة وفيات الأمهات، وصحة الأم والطفل، والأورام، وكيفية توفير الأدوية واللقاحات بالقارة الأفريقية، وسنخرج بتوصيات نهاية المؤتمر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعلن إنه دعما لأفريقيا فانه سيتم إمدادها بــ 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي انتجته مصر، وسنناقش أحدث وسائل علاج الكسور والتعليم الطبي المستمر والتدريب الطبي لأطباء القارة الأفريقية، موضحًا أننا تحدثنا عن الصحة العامة، وتأثير الصحة العامة، والنظم الصحية المرنة لموجهة الجوائح والأزمات وسد العجز في الفرق الطبية.

 


المؤتمر الافريقي

تدريب الافارقه

اللقاحات والادوية

تقديم اللقاحات والادوية المصرية

وزير الصحة الاسبق


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