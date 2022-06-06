طلاب الصيدلة بالعريش ينفذون مبادرة حملة تبرع بالدم لصالح أهالى سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ فريق من طلاب كلية الصيدلة بجامعة سيناء فرع العريش ونقابة الصيادلة بشمال سيناء، مبادرة خيرية للتبرع بالدم تحت شعار" أنا متبرع مصرى، أنا متبرع دائم" لصالح بنك الدم بشمال سيناء.

وقال الطالب محمد سعد منسق فريق العمل لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة استهدفت زيادة نسبة المتبرعين من 1% إلى 3% وتحقيق اكتفاء ذاتى تبعاً لرؤية مصر القومية لعام 2030، وجعل التبرع عادة صحية بشكل دائم من خلال التبرع بشكل منتظم ثلاث مرات بالعام وتكوين أكبر شبكة متبرعين على مستوى مصر.

وأشار إلى أن الحملة تركزت على شوارع مدينة العريش لتوعية الأهالى بضرورة التبرع بالدم وخلالها أوضحوا فوائد التبرع بالدم ومنها أنه يقلل الإصابة بأمراض القلب، ويساعد فى تنشيط خلايا النخاع العظمى لإنتاج خلايا جديدة، وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الدم.

وأضاف أنه خلال الحملة تم التركيز على استعرض للأفراد أهم موانع التبرع بالدم مثل السكر، الحمى الروماتيزمية، أو الفشل الكلوى وغيرها من الموانع شديدة الخطورة، والتعريف بشروط المتبرع الدائم وهو ان يكون سن المتبرع من 18-60 سنة، ولا يعانى من أى أمراض مزمنة مثل السكرى وأمراض القلب والفشل الكلوى والحمى الروماتزمية أو تضخم الكبد.

وأشار إلى أن الحملة نجحت فى إقناع 200 شخص التبرع بالدم، بينما تم خلال حملة التوعية استهداف 2500 شخص آخر.