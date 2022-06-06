طلاب "آداب الزقازيق" يحفرون بئر مياه كصدقة جارية بدلا من إقامتهم حفل التخرج

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان صدقة جارية أبرك من 100 حفل تخرج".. طلاب آداب الزقازيق يحفرونَ بئر مياه بدلا من حفلة نهاية العام، ذلك مع طلاب قسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة الزقازيق.

أكد الطلاب خلال البث المباشر، أن الفكرة عندما طرحت لاقت استحسان الجميع وتحفزوا لجمع التبرعات لحفر بئر مياه فى أحد الدول الأفريقية.

وقالت الطالبة أمانى النقيب، فكرة تنظيم حفل التخرج للفرقة الرابعة تكون لها أثر إيجابى وذكرى طيبة بينا، لكننى فكرت فى تحويلها إلى عمل نافع، بعمل صدقة جارية، وفكرت فى عدد من الافكار مثل تبرع مبلغ مالى لدار رعاية أيتام أو مسنين أو لمستشفى 57 أو شراء اجهزة طيبة، لكن فى النهاية استقريت على مشروع حفر بئر مياه وبدأت التواصل مع احد شركات موثق فيها متخصص فى ذلك وطرحت الفكرة على زميلى ايمن محسن والذى دعمها.

ويكمل أيمن محسن طرحت الفكرة على صفحات القسم والتى لاقت استحسان الجميع، وبادروا بجمع مبالغ بينهم أو من اقاربهم، كنا نجمع بداية 5 أو 20 جنيها بحسب مقدرة الطالب إلى أن وصل بعضهم تبرع بمبلغ 2000 جنيه وبالفعل فى أقل من شهر جمعنا 23 ألفا و600 جنيه.

وأضافوا أن فرحتنا لا توصف عندما شاهدنا البئر وفرحة أهل القبيلة والأطفال بئر مياه الشرب.