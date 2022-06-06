طقس الخليج.. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بالسعودية والإمارات والكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2022، فى السطور التالية:-

طقس السعودية

قال مركز الأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمي على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية خاصة الشرقية منها. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير. كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وجازان."

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32كم/ساعة وتزداد سرعة الرياح لتصل الى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط.

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا صحوا بوجه عام مغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 01:19 و المد الثاني عند الساعة 04:24 و الجزر الأول عند الساعة 11:25 الجزر الثاني عند الساعة 22:42 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:35 والمد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الاول عند الساعة 20:58 الثاني عند الساعة 08:18 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 27 50 10 دبي 40 28 40 10 الشارقة 41 29 60 10 عجمان 40 29 40 10 أم القيوين 39 25 55 15 رأس الخيمة 45 29 70 10 الفجيرة 41 30 70 10 العين 46 29 30 10 ليوا 46 23 60 10 الرويس 44 26 60 10 السلع 46 28 55 10 دلما 38 27 85 35 طنب الكبرى 36 29 85 40 طنب الصغرى 36 29 85 40 أبو موسى 36 29 85 40 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، خلال الليل.

أما نهارًا فهو شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة ... درجة الحرارة الصغرى: 28 °ﻡ

طقس البحرين



أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم الإثنين، حار ويكون رطب نسبيا.

وقالت إن الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شرقية وتصل من 8 إلى 13 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج، من قدم إلى ثلاثة أقدام.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى 43 م الصغرى 26 م، والرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 15%