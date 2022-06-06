طفلة المنوفية تروى تفاصيل خطفها والتعدى عليها من أحد المقيمين ببلدتها

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

استمعت النيابة العامة إلى شهادة طفلة -تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا- والتى تعرضت للخطف بالإكراه، ومواقعتها بغير رضائها، من أحد المقيمين ببلدتها بمركز أشمون بالمنوفية، والتى أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا فى مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذى أقرَّ بتعديه على المجنى عليها وهتكه عرضها.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك بعد إلقاء القبض على المتهم على إثر ذلك، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول منشورات حول الواقعة تطالب بملاحقة المتهم.

وأمرت النيابة العامة بحبس المُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه وكانت النيابة العامة قد باشرت أمس تحقيقاتها فى الواقعة بعدما تلقت محضرًا بتعرض المجنى عليها للخطف، كما أمرت بعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعى لتحديد ما لحق بها من إصابات جرَّاء التعدي، وطلبت مضاهاة بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجنى عليها، وبيان العلامات المميزة فى جسده.