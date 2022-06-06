اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضيفة فخرية بعد حضورها جميع المحاضرات.. قطة تشارك فى حفل تخرج بجامعة تكساس

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:15 ص
ضيفة فخرية بعد حضورها جميع المحاضرات.. قطة تشارك فى حفل تخرج بجامعة تكساس القطة سوكي
وكالات

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بعد حضورها جميع المحاضرات على تطبيق ZOOM إلى جانب مالكتها، ستشارك القطة "سوكي" في حفل تخرج فرانشيسكا بوردير من جامعة تكساس في أوستين للعام 2022.

وحسب موقع مونت كارلو، قالت فرانشيسكا بوردير إنها حضرت جميع محاضراتها من المنزل عبر تطبيق ZOOM مع قطتها.

وأضافت: "كلما أردت الإصغاء إلى محاضرة عبر Zoom، كانت القطة تجلس أمام شاشة الحاسوب مستمعة طوال الوقت".

القطة
 

وأشارت إلى أن "سوكي" كانت تحضر جميع الفصول دراسية على الإنترنت بجانبها مباشرة، ولذلك ارادت أن تكون إلى جانبها أيضا يوم تخرجها.

وعبرت بوردير عن سعادتها بقطتها التي رافقتها خلال مسارها الجامعي، مشيرة إلى رغبتها أن تكون "سوكي" ضيفة فخرية خلال حفل تخرجها.

قطة
قطة

 


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