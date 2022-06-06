ضبط 66 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1521) قضية تموينية متنوعة، من بينها (2) قضية حجب سلع غذائية، بإجمالى مضبوطات (8,500 طن "أرز أبيض – زيت طعام") ، (388) قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (20 طن أسمنت - 11,800 طن "دقيق – مكرونة – سكر – أرز - لحوم" – 53 عبوة سجائر )، وكذا (604) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 188 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 174 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 125 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 69 قضية توقف عن الإنتاج – 29 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (13,850 طن دقيق مدعم – 295 بطاقة تموينية) ، وكذا (13) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3,750 أسمدة مدعمة – 23 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (56,400 طن – 53 عبوة سجائر – 295 بطاقة تموينية – 23 إسطوانة بوتاجاز) .. كان أبرزها ضبط (20 طن "أسمنت") معبأة داخل شكائر بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مورد البناء بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (6,5 طن "زيت طعام") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ، وضبط (4٫5 طن "سكر حر – فول – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى عدد (7,5 طن دقيق بلدى مدعم) بالإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على أموال الدعم.

وتمكنت الجهود من ضبط (15٫1 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (1٫33 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لبيع السلع المجمدة) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1٫2 طن "دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط (5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى، وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (66,85 طن أقماح محلية) – (12مخزن) أبرزها ضبط (12,38 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج، وضبط (12 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة،وبحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة بنى سويف، وضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنيا.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق أسفرت الجهود عن ضبط عدد (15) قضية بمضبوطات بلغت (310 قطعة "63 قطعة صوتية – 99 قطعة ضوئية – 148ملصق").