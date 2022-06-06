ضبط 6.5 طن زيت طعام داخل مخزن غير مرخص فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من ضبط 6.5 طن زيت طعام، بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص، بتوجيهات اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، بضبط الأسواق، ومواجهة احتكار السلع، والغش التجاري.

كانت وردت معلومات أمام العميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، تفيد قيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص بتخزين كميات كبيرة من زيت الطعام لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى.

فشكل اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، حملة برئاسة العميد محمد دومه، رئيس مباحث التموين، وتمكنت من ضبط 6.5 طن زيت، بحوزة "م.ا.ح"، مالك مخزن بدون ترخيص، و بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، فتم التحفظ على الكمية المضبوطة ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.