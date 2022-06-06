ضبط 33 مخالفة تموينية وإحالتها للنيابة فى الدقهلية

فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 33 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك من خلال الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمحلات والمخابز، بمراكز ومدن جمصه، والمنزلة، وشربين، وطلخا، بواقع 5 محاضر نقص وزن لرغيف الخبز، ومحضر تجميع بطاقات تموين ذكية، ومحضر عدم تواجد ماكينة صرف

و14 محضرًا عدم إعلان أسعار، و6 محاضر عدم حمل شهادةصحية، و2 محضر بيع بأزيد من السعر، و3 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر تجميع سلع مدعمة، كما تم التحفظ على 129 بطاقة تموين ذكية، و16 طنًا قمح، و5 أطنان زيوت سيارات مستعملة، و1500 لتر سولار.



وشدد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



