ضبط 300 شيكارة سماد يوريا ونترات نشادر المحظور تداولها في البحيرة.. صور

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى، بحملات تموينية على المخابز والأسواق، أسفرت عن ضبط مصنع مخلل يدار بدون ترخيص، و به 10أطنان مخلل يظهر علية علامات التلف وغير صالح للاستهلاك الادمي . ومعمل ألبان غير مرخص وبه 64 صفيحة جبنه زنة 19 كجم وأحد معامل الألبان وذلك لقيامه بإنتاج زبادي بدون بيانات وتم التحفظ على 400 عبوة زبادى زنة 100جم ،وجزار يقوم بالذبح خارج المجازر الحكومية. ،و مخبز بلدي وذلك لقيامه بتجميع 10 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم،ومخبز تصرف في 6 شكاير دقيق بلدي مدعم زنه الشيكاره 50 كجم وكذا إنتاج خبز ناقص الوزن وجميع المحاضر بمركز كفلا الدوار ،وفي مركز وادى النطرون تم ضبط – مسيارة محمله بـ 300 شيكارة سماد يوريا المدعم و نترات النشادر المحظور تداولهم بالأسواق،وفى مركز الدلنجات تم تحرير - محضر تجميع 21 باكتة مكرونة تابعة للتموين، و7 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملات تموين (1)



حملات تموين (2)